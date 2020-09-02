Новости за ночь: Путин выступит на Генассамблее ООН 22 сентября

Президент Владимир Путин может выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября. Такая дата стоит в списке выступающих на общеполитических дебатах, передает «РИА Новости». Предполагается, что Путин выступит седьмым — после лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.

Телеканал 360° уточняет, председатель Генассамблеи ООН предложил, чтобы лидеры записали видеообращения и не присутствовали на неделе высокого уровня. По решению Генассамблеи, такой формат будет возможен, при этом личное присутствие лидеров не запрещается. Численность делегации будет ограничена одним–двумя представителями.

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Ранее в эфире НСН политолог Михаил Погребинский напомнил, что постмайданная Украина ещё ни разу не проголосовала в Генассамблее так, чтобы это противоречило позиции США, заявил

«Киев ориентируется на «Большого брата», который, по идее, должен защищать интересы Украины — так устроена украинская политика. Раньше уже были случаи, когда Трамп возмущался, что страны, которым Соединённые Штаты помогают финансово, голосуют не так, как они», - заявил политолог.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Генассамблея ООНВладимир Путин
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