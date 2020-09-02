Новости за ночь: Путин выступит на Генассамблее ООН 22 сентября

Президент Владимир Путин может выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября. Такая дата стоит в списке выступающих на общеполитических дебатах, передает «РИА Новости». Предполагается, что Путин выступит седьмым — после лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.

Телеканал 360° уточняет, председатель Генассамблеи ООН предложил, чтобы лидеры записали видеообращения и не присутствовали на неделе высокого уровня. По решению Генассамблеи, такой формат будет возможен, при этом личное присутствие лидеров не запрещается. Численность делегации будет ограничена одним–двумя представителями.