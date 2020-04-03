Генассамблея ООН заблокировала резолюцию России по отмене санкций на фоне пандемии коронавируса

Резолюция предусматривала отказ от торговых войн и односторонних санкций, недопущение финансовых спекуляций с товарами первой необходимости, помощь наиболее пострадавшим государствам и признание Всемирной организации здравоохранения координатором борьбы с пандемией, сообщает РИА ФАН.

Против российского предложения выступили Украина, Грузия, Великобритания, США и страны Евросоюза.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о солидарности стран в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, сообщает «Газета.ру».

Ранее член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил о надежде, что «здравый смысл победит» в вопросе с антироссийскими санкциями.

«Пандемия, конечно, подталкивает Европу к снятию санкций. Тем более, что они видят протянутую ладонь с нашей стороны – мы помогаем и готовы к дальнейшему наращиванию помощи. Мы исходим из простого тезиса – пандемия это общечеловеческая проблема и закрываясь у себя дома, не сотрудничая в создании вакцины, обмене опытом, справиться с этой бедой не возможно. А санкции, особенно которые касаются фармацевтической отрасли, очевидно, бьют по решению этой задачи. Мой прогноз такой, что количество здравомыслящих политиков, которые будут требовать отмены санкций в Европе, будет нарастать»,- сказал Морозов.

