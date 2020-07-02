Новости за ночь: NYT назвала имя посредника «сговора» России и талибов

В прошлом Рахмат Азизи занимался наркоторговлей. Затем уехал в Россию и якобы нашел там работу, передает телеканал «360». Мужчина якобы сбежал перед тем, как афганская разведка пришла с обысками к нему и связанным с ним бизнесменам.

1 июля The New York Times опубликовала новые доказательства связи России с афганскими талибами, сообщает Ura.ru. Посольство РФ направило ноту в Госдеп США в связи с такими обвинениями.

Ранее президент Дональд Трамп назвал информацию об этом с СМИ «заказухой», а американская разведка заявила, то не имеет доказательств связей Москвы с талибами.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко в марте сообщил в эфире НСН, что сейчас между Россией и США развернулась своего рода конкуренция за талибов в Афганистане.

«Москва и Вашингтон выступают за урегулирование конфликта, а сделать это без «Талибана» невозможно. Это реальная политическая сила, которая, в конце концов, видимо, придёт к власти. Поэтому, кто раньше их признает и завяжет тесные отношения, тот и выиграет в плане возможности большего влияния на Афганистан. Россия очень много сделала для того, чтобы наладить отношения с талибами, они и в Москву приезжали и переговоры были. Однако американцы богаче и активнее, поэтому пока успешнее в этом плане. Это не значит, что всё будет очень хорошо, что скоро в Афганистане наступят благодатные времена», - сказал он.







