Помпео обвинил Россию в продаже оружия талибам в Афганистане

«Каждый раз, когда я встречался со своим российским коллегой, я говорил об этом: "Прекратите это"», - заявил Помпео.

Он признал, что интересы России и СШа пересекаются в Афганистане, совпадая в заинтересованности в уменьшении террористической угрозы.

Помпео, однако, не стал комментировать публикацию газеты The New York Times с обвинениями российской внешней разведки в выплате вознаграждения талибам за нападения на американских солдат. Доказательств публикации представлено не было.

