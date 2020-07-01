Помпео обвинил Россию в продаже оружия талибам в Афганистане

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе пресс-конференции о снабжении Россией талибов Афганистана стрелковым оружием, сообщает РИА Новости.

«Факт того, что Россия действует в Афганистане таким образом, который противостоит США, не является новым», - отметил госсекретарь Соединенных Штатов.

По словам Помпео, Россия продает орудие талибам «в течение 10 лет».

Новости за ночь: Разведка США признала данные о сговоре России с талибами недостоверными

«Каждый раз, когда я встречался со своим российским коллегой, я говорил об этом: "Прекратите это"», - заявил Помпео.

Он признал, что интересы России и СШа пересекаются в Афганистане, совпадая в заинтересованности в уменьшении террористической угрозы.

Помпео, однако, не стал комментировать публикацию газеты The New York Times с обвинениями российской внешней разведки в выплате вознаграждения талибам за нападения на американских солдат. Доказательств публикации представлено не было.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияОружиеАфганистанГосдеп СШАСшаПомпео
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры