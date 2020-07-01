Помпео обвинил Россию в продаже оружия талибам в Афганистане
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе пресс-конференции о снабжении Россией талибов Афганистана стрелковым оружием, сообщает РИА Новости.
«Факт того, что Россия действует в Афганистане таким образом, который противостоит США, не является новым», - отметил госсекретарь Соединенных Штатов.
По словам Помпео, Россия продает орудие талибам «в течение 10 лет».
«Каждый раз, когда я встречался со своим российским коллегой, я говорил об этом: "Прекратите это"», - заявил Помпео.
Он признал, что интересы России и СШа пересекаются в Афганистане, совпадая в заинтересованности в уменьшении террористической угрозы.
Помпео, однако, не стал комментировать публикацию газеты The New York Times с обвинениями российской внешней разведки в выплате вознаграждения талибам за нападения на американских солдат. Доказательств публикации представлено не было.
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