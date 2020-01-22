Новости за ночь: Названы самые богатые министры правительства Мишустина
Юрий Трутнев, сохранивший статус полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке, располагает самым большим доходом за 2018 год среди всех членов нового правительства Михаила Мишустина, утвержденного накануне. Данные о доходах приводит газета «Коммерсант».
Согласно опубликованной изданием информации, доходы Трутнева составляли 538 миллионов рублей. Доход главы Минпромторга Дениса Мантурова в 2018 году оценивался в 443 миллиона рублей, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева в 183,8 миллиона рублей, министра водных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина — в 47,5 миллиона рублей, министра финансов Антона Силуанова – в 40 миллионов рублей.
При этом указаны доходы не всех новых членов кабмина. Например, отсутствуют сведения по Максуту Шадаеву, Алексею Оверчуку, Олегу Матыцину, Дмитрию Чернышенко. Доходы остальных «новичков» правительства в основном не больше 11 миллионов рублей.
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