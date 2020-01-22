Новости за ночь: Названы самые богатые министры правительства Мишустина

Согласно опубликованной изданием информации, доходы Трутнева составляли 538 миллионов рублей. Доход главы Минпромторга Дениса Мантурова в 2018 году оценивался в 443 миллиона рублей, главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева в 183,8 миллиона рублей, министра водных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина — в 47,5 миллиона рублей, министра финансов Антона Силуанова – в 40 миллионов рублей.

При этом указаны доходы не всех новых членов кабмина. Например, отсутствуют сведения по Максуту Шадаеву, Алексею Оверчуку, Олегу Матыцину, Дмитрию Чернышенко. Доходы остальных «новичков» правительства в основном не больше 11 миллионов рублей.

