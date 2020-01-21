Путин положительно оценил новый состав правительства

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с новым правительством назвал получившийся кабинет министров "сбалансированным". Об этом сообщает РБК.



Президент отметил, что состав получился действительно новым, так как многие политики, занявшие посты министров, ранее не пробовали себя в этой должности, но также добавил, что тех людей, что уже имеют опыт министерской работы, "достаточное количество".

Как передает агентство, президент считает, что обновление пойдет на пользу правительству. Путин выразил надежду, что в таком составе кабинету министров станет возможным добиться максимально высоких "достойных" показателей..



