Навальный: «Я как железный Дровосек»

Оппозиционер много гуляет, но признался, что ему трудно сосредотачиваться, пользоваться телефоном. По его словам, сила возвращается к нему быстрее координации.

Навальный по-прежнему убежден в том, что отравлен ядом «Новичок» и заявил о планах вернуться в Россию.

«Конечно, я вернусь. Если я этого не сделаю, это будет идеальным исходом для них (властей РФ – прим. НСН). Они хотели бы, чтобы я стал просто еще одним политэмигрантом», - считает оппозиционер.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад по инциденту с отравлением Навального. По данным организации, в биомаркерах Навального обнаружили вещество, аналогичное характеристикам отравляющих веществ группы «Новичок», но ранее не включённое в списки запрещённых.

