Навальный: «Я как железный Дровосек»

Блогер Алексей Навальный в интервью еженедельнику New Yorker рассказал о состоянии здоровья и планах вернуться в Россию.

«Прошло не так уж и много времени, но я замечаю странные вещи. Например, я потерял всякую гибкость. Я как Железный Дровосек из "Волшебника страны Оз". Я много занимаюсь физиотерапией», - рассказал блогер.

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Оппозиционер много гуляет, но признался, что ему трудно сосредотачиваться, пользоваться телефоном. По его словам, сила возвращается к нему быстрее координации.

Навальный по-прежнему убежден в том, что отравлен ядом «Новичок» и заявил о планах вернуться в Россию.

«Конечно, я вернусь. Если я этого не сделаю, это будет идеальным исходом для них (властей РФ – прим. НСН). Они хотели бы, чтобы я стал просто еще одним политэмигрантом», - считает оппозиционер.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад по инциденту с отравлением Навального. По данным организации, в биомаркерах Навального обнаружили вещество, аналогичное характеристикам отравляющих веществ группы «Новичок», но ранее не включённое в списки запрещённых.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ГерманияНовичокАлексей Навальный
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