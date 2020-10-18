Навальный: «Я как железный Дровосек»
Блогер Алексей Навальный в интервью еженедельнику New Yorker рассказал о состоянии здоровья и планах вернуться в Россию.
«Прошло не так уж и много времени, но я замечаю странные вещи. Например, я потерял всякую гибкость. Я как Железный Дровосек из "Волшебника страны Оз". Я много занимаюсь физиотерапией», - рассказал блогер.
Оппозиционер много гуляет, но признался, что ему трудно сосредотачиваться, пользоваться телефоном. По его словам, сила возвращается к нему быстрее координации.
Навальный по-прежнему убежден в том, что отравлен ядом «Новичок» и заявил о планах вернуться в Россию.
«Конечно, я вернусь. Если я этого не сделаю, это будет идеальным исходом для них (властей РФ – прим. НСН). Они хотели бы, чтобы я стал просто еще одним политэмигрантом», - считает оппозиционер.
Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад по инциденту с отравлением Навального. По данным организации, в биомаркерах Навального обнаружили вещество, аналогичное характеристикам отравляющих веществ группы «Новичок», но ранее не включённое в списки запрещённых.
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