Новости за ночь: На Украине предложили договариваться по Донбассу без РФ

Киеву следует вести переговоры по урегулированию в Донбассе в «будапештском» формате с участием США и Великобритании, считает вице-премьер Украины Алексей Резников. Россию на первых порах к этим переговорам, с его точки зрения, привлекать не следует: она якобы отказалась от статуса гаранта, чтобы стать «оккупационной силой», написал Резников в статье на сайте Атлантического совета.

Киев вновь отказался проводить выборы в Донбассе

Как напоминает РИА ФАН, Будапештский меморандум в 1994 году подписали четыре страны — Украина, Россия, США и Великобритания. Участники сделки гарантировали Киеву безопасность при отказе от ядерного оружия.

Резников считает, что будапештский формат переговоров позволит изменить отношения с Кремлём и привлечь «агрессора» к ответу. Вице-премьер при этом советует не отказываться от Минских соглашений, поскольку с их помощью Киев обменивается пленными, пишет «Газета.ру».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР после получения контроля над государственной границей в Донбассе. Если мирно урегулировать ситуацию не получится, то у Киева есть план «Б», сказал он. Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН усомнились, что такой план действительно есть.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:Минские СоглашенияУкраинаВойна В Донбассе
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