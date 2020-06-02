Новости за ночь: На Украине предложили договариваться по Донбассу без РФ

Как напоминает РИА ФАН, Будапештский меморандум в 1994 году подписали четыре страны — Украина, Россия, США и Великобритания. Участники сделки гарантировали Киеву безопасность при отказе от ядерного оружия.

Резников считает, что будапештский формат переговоров позволит изменить отношения с Кремлём и привлечь «агрессора» к ответу. Вице-премьер при этом советует не отказываться от Минских соглашений, поскольку с их помощью Киев обменивается пленными, пишет «Газета.ру».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР после получения контроля над государственной границей в Донбассе. Если мирно урегулировать ситуацию не получится, то у Киева есть план «Б», сказал он. Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН усомнились, что такой план действительно есть.

