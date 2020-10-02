Новости за ночь: На саммите ЕС осудили «применение химоружия» в инциденте с Навальным

Саммит Евросоюза призывает к прозрачному расследованию инцидента с Алексеем Навальным. Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, ЕС осуждает использование химического оружия.

Как уточняет «Свободная пресса», Мишель назвал инцидент с Навальным «попыткой убийства» и отметил, что Евросовет подробно обсудит произошедшее на ближайшем саммите в середине октября.

Москва неоднократно призывала страны Запада совместно расследовать произошедшее в оппозиционером. Но по словам посла России в ООН Василия Небензи, Москва до сих пор ждет от Берлина и Парижа ответы на запросы о доказательствах, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Именно поэтому до сих пор не было возбуждено уголовное дело.