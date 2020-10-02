Новости за ночь: На саммите ЕС осудили «применение химоружия» в инциденте с Навальным
Саммит Евросоюза призывает к прозрачному расследованию инцидента с Алексеем Навальным. Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, ЕС осуждает использование химического оружия.
Как уточняет «Свободная пресса», Мишель назвал инцидент с Навальным «попыткой убийства» и отметил, что Евросовет подробно обсудит произошедшее на ближайшем саммите в середине октября.
Москва неоднократно призывала страны Запада совместно расследовать произошедшее в оппозиционером. Но по словам посла России в ООН Василия Небензи, Москва до сих пор ждет от Берлина и Парижа ответы на запросы о доказательствах, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Именно поэтому до сих пор не было возбуждено уголовное дело.
В интервью Der Spiegel Навальный заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. Депутат Госдумы РФ Олег Морозов посчитал, что обвинения Навального в адрес Путина звучат нелепо.
«Эти заявления звучат нелепо и смешно! Это очевидное надувание щек перед его европейскими и американскими хозяевами. Ему и его соратникам, заказчикам надо, чтобы как можно чаще с фамилией "Навальный" звучала фамилия российского президента. Очевидно, что вне этой повестки, этого мифического "Новичка", страшного ФСБ, российского политического руководства - вся история с Навальным обнуляется, становится никому не нужной. Это очевидная PR-компания имени г-на Навального, для которой хороши все средства», - считает Морозов.
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