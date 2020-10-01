Новая судебная дуэль? Навальный вызвал Пескова

Имена потенциальных участников этой судебной дуэли равнодушным не оставят никого: Навальный – Песков.

Исцелившийся от яда «Новичок» оппозиционер заявил в интервью немецким СМИ, что за его отравлением стоит сам Путин.

Неудивительно, что после такого заявления в Кремле сочли, что «берлинский пациент» уж слишком далеко «заплыл за буйки», причем, неважно даже, до конца он исцелился или нет. Высказывания Навального в адрес Владимира Путина пресс-секретарь президента назвал «абсолютно оскорбительными»:

«Подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми <…> Более того, ряд этих высказываний мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми», - заявил Дмитрий Песков.

«Такая риторика, которая граничит с оскорблениями, - это известный способ тех, кто хочет себя поставить на один уровень с первым лицом государства и претендовать на некое участие в политической борьбе. Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы, они не квази и не маргинальная, а настоящая оппозиция», - указал представитель Кремля.

И сообщил, что «с больным работают специалисты ЦРУ: все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация».

Пресс-секретарь президента не усмотрел «никакого геройства» в намерении Алексея Навального вернуться в Россию:

«Любой гражданин России может в любое время возвращаться на родину, никакого геройства здесь нет. И лечение можно проходить в нашей стране. В нашей стране спасают жизни, и жизнь этого пациента также была спасена именно в России», - заметил Песков.

Правда, не уточнил, от чего спасена: от яда «Новичок» или все-таки от «нарушения обмена веществ».

И насчет геройства после слов о работе с ЦРУ – большой вопрос. Тут дело госизменой попахивает – статья 275-я УК РФ, от 12 до 20 лет. А двадцать лет заключения с «нарушением обмена веществ» - перспектива так себе, вряд ли кто в здравом уме может счесть ее приемлемой.

Ознакомившись с отповедью Дмитрия Пескова, Алексей Навальный заявил, что подает на него в суд. И потребовал

«опубликовать доказательства и факты, указывающие на «работу со специалистами ЦРУ». Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм». Об этом Навальный написал в своем блоге.

Навальный – Песков. Это будет посильнее дуэли Добровинский – Пашаев.

Если, конечно, вызов будет принят…

