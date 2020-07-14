Новости за ночь: ЛДПР назвала кандидатов на место Фургала
В ЛДПР рассчитывают, что их соратник Сергей Фургал не будет уволен с должности губернатора Хабаровского края, однако если это случится, настаивают, чтобы кандидат на пост временно исполняющего обязанности главы региона был представителем партии. Об этом заявил депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов в интервью РБК.
По его словам, в «соответствующие кабинеты» поданы документы по трём кандидатам от ЛДПР с учётом их знания Дальнего Востока и промышленности.
Это депутат Андрей Андрейченко, председатель думской комиссии по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев и председатель комиссии по спорту Михаил Дегтярев, передаёт телеканал «360».
К слову, Дегтярёва в числе одного из пяти кандидатов на должность врио главы Хабаровского края называли источники газеты «Коммерсантъ». По информации издания, решение об отставке Фургала может быть принято на этой неделе.
Губернатора Хабаровского края на прошлой неделе задержали и этапировали в Москву, где ему было предъявлено обвинение по делу об организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Суд арестовал Фургала на два месяца. Губернатор вину не признал, а в Хабаровске и других городах его региона прошли несанкционированные митинги в его поддержку.
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