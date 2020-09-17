Новости за ночь: Китай заявил о нерушимой дружбе с Россией

По его словам, в ходе переговоров, они пришли к целому ряду консенсусов относительно укрепления двусторонних отношений и реагирования на международные и региональные вызовы, пишет РИА ФАН.

Ранее в эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил, что партнерские отношения между Китаем и Россией невозможны.

«Некоторое время наше правительство тешило себя надеждами, что Китай - наш стратегический партнер и союзник. Но Китай – никакой наш не стратегический союзник, и тем более, не партнер. Военно-политический союз между двумя странами невозможен, потому что стратегические пути России и Китая не совпадают. Уже не секрет, что китайские финансовые структуры давно присоединились к антироссийским санкциям, банки отказывают клиентам в переводах и финансовом обслуживании. Вот реальное отношение Китая к нашей стране, потому что понимает, что ничем ответить Россия не сможет», - отметил он.

