Новости за ночь: Китай заявил о нерушимой дружбе с Россией

Глава МИД Китая Ван И рассказали об отношениях с Россией. По его словам, сплоченность Москвы и Пекина «прочна как скала». Министр отметил, что внешние факторы не могут повлиять на стратегическое взаимодействие двух государств.

«В условиях шаткой и постоянно меняющейся международной обстановки прочные российско-китайские отношения имеют еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности», — сказал он. Ван И также рассказал о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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По его словам, в ходе переговоров, они пришли к целому ряду консенсусов относительно укрепления двусторонних отношений и реагирования на международные и региональные вызовы, пишет РИА ФАН.

Ранее в эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил, что партнерские отношения между Китаем и Россией невозможны.

«Некоторое время наше правительство тешило себя надеждами, что Китай - наш стратегический партнер и союзник. Но Китай – никакой наш не стратегический союзник, и тем более, не партнер. Военно-политический союз между двумя странами невозможен, потому что стратегические пути России и Китая не совпадают. Уже не секрет, что китайские финансовые структуры давно присоединились к антироссийским санкциям, банки отказывают клиентам в переводах и финансовом обслуживании. Вот реальное отношение Китая к нашей стране, потому что понимает, что ничем ответить Россия не сможет», - отметил он.

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
ТЕГИ:МИД РФСергей ЛавровКитай
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