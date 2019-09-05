Китай нам не старший брат! Друг? Враг?
Российские эксперты оценили степень доверия Москвы и Пекина и в эфире НСН предостерегли от излишнего оптимизма.
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «некорректным» мнение некоторых экспертов о том, что при сближении Москвы и Пекина Китай стал «старшим братом» России.
Дипломат отметил, что «такими категориями характеризовать отношения между какими-либо двумя странами, по крайней мере, отношения, в которых Россия участвует, неправильно», — сказал Лавров.
По его мнению, логично выстраивать отношения только на взаимовыгодных условиях. А Москва неоднократно подчеркивала и документально, и на практике, что готова выстраивать отношения с любыми странами.
Говоря об отношении Китая и России, то, по словам главы МИДа, они вышли на беспрецедентно стратегический уровень.
«Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия», — цитируют Лаврова «Известия».
Гораздо менее оптимистичную точку зрения на отношения Москвы и Пекина озвучил в эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. По его мнению, партнерские отношения между Китаем и Россией невозможны.
«Некоторое время наше правительство тешило себя надеждами, что Китай - наш стратегический партнер и союзник. Но Китай – никакой наш не стратегический союзник, и тем более, не партнер. Военно-политический союз между двумя странами невозможен, потому что стратегические пути России и Китая не совпадают. Уже не секрет, что китайские финансовые структуры давно присоединились к антироссийским санкциям, банки отказывают клиентам в переводах и финансовом обслуживании. В этом году одно наше судно хотело зайти в китайский порт на ремонт, ему отказали, сославшись на санкции. Вот реальное отношение Китая к нашей стране, потому что понимает, что ничем ответить Россия не сможет», - отметил он.
Призвал, что называется, раскрывать душу нараспашку в отношениях с Китаем и руководитель экспертного совета «Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития» Бронислав Виногродский. Когда Пекин декларировал, что никогда и ни при каких условиях страна не станет первой применять ядерное оружие, эксперт заметил, что китайские традиции не исключают обмана соперников для достижения своих целей.
«Надо понимать, что доктрина Китая на протяжении 2,5 тысяч лет не менялась. Это "Искусство войны" Сунь-Цзы, где говорится, что война - это путь хитроумности и обмана. И верить любого рода декларациям по поводу войны может только очень наивный персонаж», — сказал он в интервью НСН.
Однако Россия и Китай продолжают наращивать сотрудничество. Как показала статистика Федеральной таможенной службы, по итогам 2018 года Россия стала нетто-экспортером в торговле с Китаем. Экспорт превысил импорт на $3,9 млрд. Предыдущие десять лет Китай стабильно поставлял в Россию товары на большую сумму, торговый баланс для нас был отрицательным.
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