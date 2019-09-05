Китай нам не старший брат! Друг? Враг?

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «некорректным» мнение некоторых экспертов о том, что при сближении Москвы и Пекина Китай стал «старшим братом» России.

Дипломат отметил, что «такими категориями характеризовать отношения между какими-либо двумя странами, по крайней мере, отношения, в которых Россия участвует, неправильно», — сказал Лавров.

По его мнению, логично выстраивать отношения только на взаимовыгодных условиях. А Москва неоднократно подчеркивала и документально, и на практике, что готова выстраивать отношения с любыми странами.

Говоря об отношении Китая и России, то, по словам главы МИДа, они вышли на беспрецедентно стратегический уровень.

«Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия», — цитируют Лаврова «Известия».

Гораздо менее оптимистичную точку зрения на отношения Москвы и Пекина озвучил в эфире НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. По его мнению, партнерские отношения между Китаем и Россией невозможны.

«Некоторое время наше правительство тешило себя надеждами, что Китай - наш стратегический партнер и союзник. Но Китай – никакой наш не стратегический союзник, и тем более, не партнер. Военно-политический союз между двумя странами невозможен, потому что стратегические пути России и Китая не совпадают. Уже не секрет, что китайские финансовые структуры давно присоединились к антироссийским санкциям, банки отказывают клиентам в переводах и финансовом обслуживании. В этом году одно наше судно хотело зайти в китайский порт на ремонт, ему отказали, сославшись на санкции. Вот реальное отношение Китая к нашей стране, потому что понимает, что ничем ответить Россия не сможет», - отметил он.