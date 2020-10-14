Новости за ночь: Госсекретарь США осудил избрание России в СПЧ ООН

Штаты, как напоминает RT, вышли из структуры в 2018 году. Накануне же в совет ООН были избраны 15 стран, в том числе, Боливия, Габон, Китай, Пакистан, Украина, Франция. Все они в тайном голосовании получили не менее 97 голосов. В новом составе совет приступит к работе 1 января 2021 года.

Кстати, офис ООН находится на территории США. Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН предложил Организации поменять место дислокации.

«Соединённые Штаты имеют колоссальные прибыли от расположения Организации Объединённых наций. Представляете, сколько тысяч человек живёт, тратят огромные финансовые суммы! США в большом выигрыше, но выполнять свои обязательства по договору с ООН они не хотят», - заявил дипломат.

