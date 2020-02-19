Экс-замгенсека ООН призвал перенести штаб-квартиру организации из США

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН поддержал решение комиссии о переносе заседания, назвав действия США грубейшим нарушением.

«Я считаю, молодцы члены комиссии, что отложили заседание. Они тем самым проявили солидарность с нашим представителем. Сам факт невыдачи визы – это грубейшее нарушение международного права, соглашения между ООН и США. Потому что Соединённые Штаты взяли на себя обязательство выдавать визы не просто в свою страну, а, по существу, в ООН. Соединённые Штаты имеют колоссальные прибыли от расположения Организации Объединённых наций. Представляете, сколько тысяч человек живёт, тратят огромные финансовые суммы! США в большом выигрыше, но выполнять свои обязательства по договору с ООН они не хотят», - заявил дипломат.

Комитет по сношениям со страной пребывания – один из рычагов влияния на ситуацию, рассказал он.

«Но этот инструмент далеко не всегда срабатывает - скорее, более эффективны протесты на двусторонней основе. И, естественно, протест должен заявлять генеральный секретарь ООН как главное должностное лицо секретариата организации. Он обязан следить за порядком выполнения расписания ООН. Но, как правило, генеральные секретари почему-то уклоняются от этих функций», - поделился наблюдением Орджоникидзе

Дипломат в беседе с НСН также напомнил, что это не первый случай, когда власти США не выдают визы собирающимся участвовать в мероприятиях ООН представителям России. Он призвал рассмотреть возможность переезда штаб-квартиры этой международной организации в другую страну.

«Международному сообществу давно пора задуматься: если США на систематической основе отказывают в выдаче виз на территорию штаб-квартиры ООН – видимо, не в том месте штаб-квартира находится. Было в своё время даже такое движение о переносе штаб-квартиры, когда в 1970-х годах США в массовом количестве отказывались выдавать визы представителям арабских стран. Надо об этом думать и напоминать, если они [американцы – Прим. НСН] и дальше будут так себя вести», - полагает Орджоникидзе.

В сентябре 2019 года США не выдали визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в поездке на сессию Генассамблеи ООН. США не всегда продлевают визы и российским сотрудникам ООН, уже работающим в Нью-Йорке. Представитель МИД России Мария Захарова в декабре заявила, что это происходит при попустительстве генсека ООН Антониу Гутерреша.

