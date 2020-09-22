Путин назвал устав ООН главным источником международного права
Устав Организации Объединенных Наций (ООН) остается главным источником международного права. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе видеообращения, записанного для Генеральной Ассамблеи ООН.
«Устав ООН по сей день остаётся главным источником международного права», - подчеркнул российский лидер.
Также президент России, выступая с видеообращением на 75-ой Генассамблее ООН, напомнил о первоочередном вопросе, который можно и нужно решить оперативно – это продление договора России и США о стратегических наступательных вооружениях. Он истекает в феврале 2021 года.
Помимо этого, Владимир Путин выступил за демилитаризацию космического пространства.
Напомним, в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мировые лидеры впервые в истории произносят свои речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН не с трибуны, а с экрана. Выступление Путина было записано 18 сентября, а затем его передали организаторам в Нью-Йорк.
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