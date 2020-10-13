Новости за ночь: Германия хочет сохранить хорошие отношения с РФ после инцидента с Навальным

РИА ФАН напоминает, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД в Люксембурге. заявил, что Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Ранее в эфире НСН тележурналист Владимир Познер отметил, что к отношение Навальному в России и мире после возможного отравления сильно поменялось.

«Можно сказать, что в мире Навального никто не знал. Это была фамилия, которую знали очень немногие. Я думаю, не больше 5%, а может быть и меньше. На сегодняшний день он стал чрезвычайно известен, хоть и не достиг статуса Сахарова или Солженицына. Эта известность с позитивным знаком, поскольку его рассматривают как жертву», - добавил он.

