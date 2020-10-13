Новости за ночь: Германия хочет сохранить хорошие отношения с РФ после инцидента с Навальным
Глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил, что Германия заинтересована в разумных или хороших отношениях с Россией, несмотря на предполагаемое отравление оппозиционера Алексея Навального. Дипломат уточнил, что этому способствует уже сложившиеся связи
«Мы — страна, живущая торговлей и научным обменом. Уже только по одной этой причине мы хотим поддерживать добрые взаимоотношения со всеми нашими соседями, основанные на четких правилах и взаимном уважении»,— цитирует главу немецкого МИДа РИА Новости.
РИА ФАН напоминает, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД в Люксембурге. заявил, что Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.
Ранее в эфире НСН тележурналист Владимир Познер отметил, что к отношение Навальному в России и мире после возможного отравления сильно поменялось.
«Можно сказать, что в мире Навального никто не знал. Это была фамилия, которую знали очень немногие. Я думаю, не больше 5%, а может быть и меньше. На сегодняшний день он стал чрезвычайно известен, хоть и не достиг статуса Сахарова или Солженицына. Эта известность с позитивным знаком, поскольку его рассматривают как жертву», - добавил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Власти РФ могут разрешить фармкомпаниям повышать цены на лекарства
- Милиция в Минске использовала против протестующих слезоточивый газ
- Предполагаемого убийцу четырёх человек в Нижегородской области нашли мёртвым
- Новости за ночь: Президент РАН рассказал, как победить коронавирус
- Новости за ночь: Почти половина россиян хотят сделать 31 декабря выходным днём
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru