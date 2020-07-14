Новости за ночь: Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия на государственной границе и воздержаться от провокационных заявлений. Слова Гутерреша привёл его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН обеспокоен информацией о перестрелках с применением тяжёлого вооружения вдоль армяно-азербайджанской границы, в которой стороны конфликта винят друг друга.
Боевые действия начались в воскресенье на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана. Армения обвинила соседей в попытке захватить опорный пункт и сообщила, что обстрелы продолжались в понедельник с периодичностью в 15-20 минут. В Азербайджане утверждают, что ответили на обстрел с армянской стороны.
Примечательно, что перестрелка началась в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где обстановка спокойная. При этом на фоне обострения посол Азербайджана в России заявил о намерении страны воевать за Нагорный Карабах.
Из-за эскалации конфликта было созвано экстренное заседание Совета ОДКБ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
734 тыс.+6 537 / сут.
Умерли
11 439+104 / сут.
Выздоровели
504 тыс.+2 960 / сут.
- СМИ: Главе Минздрава Мурашко грозит отставка
- «Нафтогаз» объявил об угрозе срыва отопительного сезона
- СМИ оценили потери главы «Норникеля» от экологических катастроф
- Новости за ночь: В Сирии задержаны боевики, собиравшие информацию о российских объектах
- Новости за ночь: Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru