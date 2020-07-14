Новости за ночь: Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия на государственной границе и воздержаться от провокационных заявлений. Слова Гутерреша привёл его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

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Генсек ООН обеспокоен информацией о перестрелках с применением тяжёлого вооружения вдоль армяно-азербайджанской границы, в которой стороны конфликта винят друг друга.

Боевые действия начались в воскресенье на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана. Армения обвинила соседей в попытке захватить опорный пункт и сообщила, что обстрелы продолжались в понедельник с периодичностью в 15-20 минут. В Азербайджане утверждают, что ответили на обстрел с армянской стороны.

Примечательно, что перестрелка началась в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где обстановка спокойная. При этом на фоне обострения посол Азербайджана в России заявил о намерении страны воевать за Нагорный Карабах.

Из-за эскалации конфликта было созвано экстренное заседание Совета ОДКБ.

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