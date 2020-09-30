Новости за ночь: Джозефа Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира
Кандидата от Демократической партии на пост президента США Джо Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира. В инициативой выступил член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант, который заявил, что в тот момент, когда одни прибегали к насильственным решениям, Байден утверждал, что лучшая сила - это сила убеждения.
Как пишет РЕН-ТВ, Брайант сообщил о намерении номинировать Байдана в преддверии предвыборных дебатов кандидатов в президенты США. Ранее на Нобелевскую премию мира был выдвинут и оппонент Байдена - президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, а также российский лидер Владимир Путин и оппозиционер Алексей Навальный.
Лауреат Нобелевской премии мира, экс-президент СССР Михаил Горбачев поддержал в эфире НСН выдвижение Путина.
«У него есть основания принять эту награду без колебаний», - заявил Горбачев.
По его словам, в Нобелевском комитете хорошо знают ситуацию, и решение надо оставить за ними. «Все будет решено правильно», - надеется последний советский лидер.
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