Новости за ночь: Джозефа Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидата от Демократической партии на пост президента США Джо Байдена выдвинули на Нобелевскую премию мира. В инициативой выступил член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант, который заявил, что в тот момент, когда одни прибегали к насильственным решениям, Байден утверждал, что лучшая сила - это сила убеждения.

Как пишет РЕН-ТВ, Брайант сообщил о намерении номинировать Байдана в преддверии предвыборных дебатов кандидатов в президенты США. Ранее на Нобелевскую премию мира был выдвинут и оппонент Байдена - президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, а также российский лидер Владимир Путин и оппозиционер Алексей Навальный.