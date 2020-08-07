Новости за ночь: До 2036. Лукашенко рассказал, когда Путин уйдет в отставку
Президент Белоруссии высказал мнение, что глава России готовится уйти в отставку до 2036 года. К этому времени Владимир Путин найдет себе приемника. При чем, как считает белорусский президент, вынуждает Путина сложившаяся ситуация, которая не будет улучшаться.
«Это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую, потому что все зависит от ситуации, она - видите какая, и лучше не будет», - отмечает он в интервью «В гостях у Дмитрия Гордона».
Лукашенко уверен, что президент России подберет того человека, который продолжит его политическую линию.
Ранее НСН сообщала, что бывший посол США в Москве (2014-2017), научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт рассказал, как президент России будет выбирать приемника. По его мнению, это внутриклановая политическая борьба, мнение структур безопасности, а также общественное мнение и экономическая ситуация. При этом Теффт считает маловероятным уход Путина из большой политики после истечения нынешнего президентского срока.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru