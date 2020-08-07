Новости за ночь: До 2036. Лукашенко рассказал, когда Путин уйдет в отставку

Президент Белоруссии высказал мнение, что глава России готовится уйти в отставку до 2036 года. К этому времени Владимир Путин найдет себе приемника. При чем, как считает белорусский президент, вынуждает Путина сложившаяся ситуация, которая не будет улучшаться.

Политолог: протесты против поправок в Конституцию не станут массовыми

«Это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую, потому что все зависит от ситуации, она - видите какая, и лучше не будет», - отмечает он в интервью «В гостях у Дмитрия Гордона».

Лукашенко уверен, что президент России подберет того человека, который продолжит его политическую линию.

Ранее НСН сообщала, что бывший посол США в Москве (2014-2017), научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт рассказал, как президент России будет выбирать приемника. По его мнению, это внутриклановая политическая борьба, мнение структур безопасности, а также общественное мнение и экономическая ситуация. При этом Теффт считает маловероятным уход Путина из большой политики после истечения нынешнего президентского срока.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ОтставкаАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры