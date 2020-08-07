Новости за ночь: До 2036. Лукашенко рассказал, когда Путин уйдет в отставку

«Это вы выдумали, никогда Путин не будет президентом до 2036 года, и я вам 100% гарантирую, потому что все зависит от ситуации, она - видите какая, и лучше не будет», - отмечает он в интервью «В гостях у Дмитрия Гордона».

Лукашенко уверен, что президент России подберет того человека, который продолжит его политическую линию.

Ранее НСН сообщала, что бывший посол США в Москве (2014-2017), научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт рассказал, как президент России будет выбирать приемника. По его мнению, это внутриклановая политическая борьба, мнение структур безопасности, а также общественное мнение и экономическая ситуация. При этом Теффт считает маловероятным уход Путина из большой политики после истечения нынешнего президентского срока.

