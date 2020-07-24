Новости за ночь: Дегтярёв уволил трёх чиновников из команды Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на своей странице в «Инстаграме» заявил, что удовлетворил заявления об увольнении от трёх чиновников команды экс-главы региона Сергея Фургала.

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По его словам, с поста первого заместителя губернатора ушёл Владимир Хлапов. Заявление об увольнении из Москвы по почте прислал первый зампред правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрий Золочевский. С должности советника губернатора уходит Захар Синяговский, который, по слова Дегтярёва, сосредоточился на партийной работе ЛДПР в крае.

Дегтярёв получил назначение в регион 20 июля и на следующий день прибыл в Хабаровск. Тогда он заявлял, что планирует работать с командой Фургала. В знак протеста против назначения Дегтярёва в центре города прошёл митинг, а несколько хабаровских депутатов объявили о выходе из ЛДПР.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Реутов
ТЕГИ:Михаил ДегтяревХабаровский Край
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