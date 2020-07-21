Новости за ночь: Дегтярёв прибыл в Хабаровск

Ожидается, что сегодня же заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представит Дегтярёва местным властям, передаёт РЕН ТВ.

Дегтярёв до этого дважды участвовал в выборах мэра Москвы, руководил думским комитетом по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи. 20 июля президент России Владимир Путин уволил арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил Дегтярёва врио главы региона. Дегтярёв, как и Фургал, является членом ЛДПР.

