Новости за ночь: Дегтярёв прибыл в Хабаровск

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл в регион, передаёт ТАСС. Его самолёт приземлился в Хабаровске в 11:43 по местному времени (04:43 мск).

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Ожидается, что сегодня же заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представит Дегтярёва местным властям, передаёт РЕН ТВ.

Дегтярёв до этого дважды участвовал в выборах мэра Москвы, руководил думским комитетом по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи. 20 июля президент России Владимир Путин уволил арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил Дегтярёва врио главы региона. Дегтярёв, как и Фургал, является членом ЛДПР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Хабаровский КрайМихаил Дегтярев
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