Новости за ночь: Дегтярёв прибыл в Хабаровск
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл в регион, передаёт ТАСС. Его самолёт приземлился в Хабаровске в 11:43 по местному времени (04:43 мск).
Ожидается, что сегодня же заместитель полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов представит Дегтярёва местным властям, передаёт РЕН ТВ.
Дегтярёв до этого дважды участвовал в выборах мэра Москвы, руководил думским комитетом по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи. 20 июля президент России Владимир Путин уволил арестованного по подозрению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и назначил Дегтярёва врио главы региона. Дегтярёв, как и Фургал, является членом ЛДПР.
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