СМИ: Белоруссия попросила у России помощи из-за коронавируса

Аналогичные запросы поступили от всех стран СНГ, кроме Туркмении, говорится в материале. Не просила о помощи и Украина.

Белоруссия остаётся единственной страной, где сейчас, например, продолжается футбольное первенство. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее выражал недоумение по поводу решения Москвы закрыть границу: по его данным, Россия якобы «вся полыхала» от коронавируса, а в его стране всё было спокойно. Белорусский лидер отвергает целесообразность закрытия границ и не видит смысла в самоизоляции и карантине граждан. Сам Лукашенко продолжает играть хоккей, а его сын по-прежнему ходит в школу.

Меры принимаются, но борьба с коронавирусом идёт «без шума и пыли», утверждает Лукашенко. Некоторые проблемы он, однако, признаёт: больше всего заболевших было в Минске, однако теперь обострилась ситуация в Витебской области, где коронавирусом заразились более десяти врачей.

По последним данным, в Белоруссии 163 заболевших. Во вторник стало известно о первой жертве коронавируса в стране: скончался 75-летний житель Витебска.

