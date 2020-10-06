«Я сейчас умру». Навальный о состоянии перед госпитализацией
Российский оппозиционер Алексей Навальный в своем интервью журналисту Юрию Дудю рассказал, как ему стало плохо в самолете в августе и какие ощущения он испытывал перед госпитализацией в Омске.
По его словам, когда он смотрел в самолете на ноутбуке сериал, то почувствовал холодный пот и «накатило ощущение - "я сейчас умру"». При этом он перестал воспринимать речь окружающих, в частности, не смог понять, о чем ему говорит сидевшая с ним рядом его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Тогда он решил сходить умыться и понял, что выйти сам из туалета уже не сможет.
«Как-то неожиданно для себя я поворачиваюсь к бортпроводнику и говорю: "Меня отравили, я сейчас умру" и просто ложусь ему под ноги», - рассказал Навальный.
Потом все забегали, начали что-то спрашивать, а потом "как-то все затихло".
Оппозиционер сейчас проходит реабилитацию в Германии после того, что называют попыткой отравления. Немецкие врачи и сторонники Навального убеждены, что Навальный был отравлен боевым ядом «Новичок». Российские врачи подтверждений этому не нашли.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления прибывшего пациента.
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