Блинкен: Санкции будут продолжаться, пока РФ не завершит действия на Украине

Такое заявление глава Госдепа сделал на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на польско-украинской границе. Блинкен также назвал санкции беспрецедентными и дающими конкретные результаты.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.



