Блинкен: Санкции будут продолжаться, пока РФ не завершит действия на Украине
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что санкции в отношении РФ продолжаться до тех пор, пока власти страны не остановят военную спецоперацию на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление глава Госдепа сделал на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на польско-украинской границе. Блинкен также назвал санкции беспрецедентными и дающими конкретные результаты.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
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