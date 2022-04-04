Новая Зеландия ввела новые санкции против российских олигархов

По её словам, в новый чёрный список вошли 36 граждан РФ - олигархи и их близкие родственники, тесно связанные с российскими властями.

Она добавила, что это, в том числе, «богатейшие деловые люди, а также главы некоторых крупнейших компаний из РФ».

«Они не смогут ездить в Новую Зеландию, распоряжаться здесь активами, а также использовать финансовые системы страны с целью избежать санкций, введённых другими странами», - заключила Махута.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции против около 100 россиян, в том числе в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, сообщает RT.