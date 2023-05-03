Новая Зеландия расширила перечень антироссийских санкций
Министерство иностранных дел Новой Зеландии заявило о расширении списка санкций против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине. Так, в санкционный список попали девять граждан и 18 российских корпораций. Соответствующая информация опубликована на портале внешнеполитического ведомства страны.
Против кого обращены рестрикции, в МИД Новой Зеландии не уточнили.
Кроме того, новозеландское правительство поручило продлить работу военных в пунктах подготовки военнослужащих ВСУ до 30 июня 2024 года.
Также решено направить $2 млн в фонд поддержки Украины. Еще $1,5 млн будет передано комиссару ООН по делам беженцев для помощи бежавшим из страны украинцам. Кроме того, $1,3 млн пойдут на оказание юридической помощи пострадавшим в ходе российско-украинского конфликта.
Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил, что ни в 10-м, ни в 11-м пакете логистических санкций Евросоюза нет никакого смысла, эффект от рестрикций ощутим только в финансовом секторе, когда запрещаются операции на транзакции и контракты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru