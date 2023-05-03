Новая Зеландия расширила перечень антироссийских санкций

Против кого обращены рестрикции, в МИД Новой Зеландии не уточнили.

Кроме того, новозеландское правительство поручило продлить работу военных в пунктах подготовки военнослужащих ВСУ до 30 июня 2024 года.

Также решено направить $2 млн в фонд поддержки Украины. Еще $1,5 млн будет передано комиссару ООН по делам беженцев для помощи бежавшим из страны украинцам. Кроме того, $1,3 млн пойдут на оказание юридической помощи пострадавшим в ходе российско-украинского конфликта.

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло заявил, что ни в 10-м, ни в 11-м пакете логистических санкций Евросоюза нет никакого смысла, эффект от рестрикций ощутим только в финансовом секторе, когда запрещаются операции на транзакции и контракты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

