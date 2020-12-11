Новая война? «Братья» Эрдоган и Алиев послали сигнал России

Военный парад в связи с победой Азербайджана в Нагорном Карабахе прошёл в Баку. Более трёх тысяч военнослужащих прошли перед президентом страны Ильхамом Алиевым и его турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом. С трибуны прозвучало несколько громких заявлений, адресованных проигравшей стороне — Армении. Однако прислушаться к ним следует и Москве, считают собеседники НСН.

В частности, Алиев вновь напомнил о территориальных притязаниях Баку, назвав Зангезур, Гёйча (Севан) и Ереван исторически азербайджанскими землями, передаёт агентство «АПА».

В Госдуме такое воинственное заявление назвали «незамаскированной территориальной претензией».

«Уже не впервые Азербайджан безосновательно присваивает себе историю расселения на этих землях. На самом деле предки азербайджанцев появились там в XII веке, но армянские исторические памятники были в Карабахе и раньше», - заявил в эфире НСН Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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России, которая добилась подписания трёхстороннего соглашения по Карабаху и ввода своих миротворцев в регион, нужно активизировать свою политику на Кавказе, уверен он.

«Только позиция России удержала от того, чтобы нападение Азербайджана не распространилось на Армению. Хотя отдельные эпизоды имели место, включая сбитый российский вертолет на территории Армении. Все это позволяет говорить, что нет альтернативы миротворческой операции России, а присутствие России на Кавказе надо усиливать. Надо стратегически рассматривать Азербайджан как проблемную страну», - отметил парламентарий.

Армяне услышали в словах Алиева угрозу продолжения экспансии Турции и Азербайджана в регионе.

«Это дает повод думать о том, что нашей стране нужно готовиться к тому, что в ближайшем будущем не обойдется без новой войны. Тем более что для этого созданы все условия. И война уже будет идти на территории Армении», - считает глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян.

Армянский политолог полагает, что ни о каком перемирии речи нет, и напряжённость в регионе продолжит расти.

«Говорить о том, что конфликт решился перемирием, это означает нежелание видеть того, что произошло в регионе. Все еще впереди, нам еще предстоят болезненные и тяжелые события в будущем. В этом контексте Российской Федерации нужно делать свои выводы. Рано или поздно случится акт агрессии по отношению к Армении, тогда России придется делать выбор между союзником и стабильностью», - сказал он НСН.

В Азербайджане смотрят на ситуацию иначе. Политолог Натиг Джафарлы в беседе с НСН предположил, что Алиев реально смотрит на ситуацию — то есть помнит, что у Армении есть договор с Россией о защите, и, соответственно, не строит никаких планов по захвату Еревана. Выступление Алиева об «исторически азербайджанских» землях Джафарлы назвал «напоминанием на будущее»: если кто-то будет настаивать на закреплении статуса Нагорного Карабаха, Баку потребует вернуть 235 тысяч азербайджанских беженцев, изгнанных из Армении.