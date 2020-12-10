Как Россия с Белоруссией. В Азербайджане объяснили участие Эрдогана в параде

«Военная фаза 44-х дневной войны закончилась победой. Сегодняшний парад в Баку был этому посвящен. Мы освободили практически все регионы вокруг Нагорного Карабаха и часть его самого. Трехстороннее соглашение дало Азербайджану вернуть три больших региона. Я не думаю, что есть разочарование, но есть вопросы. 45 тысяч азербайджанских беженцев еще не вернулись в регион. Они готовы вернуться и начать обустраиваться, но пока об этом нет никаких разговоров. Мы понимаем, что окончательный мирный договор еще не заключен. Все переговоры пройдут с модераторством России», - сказал Джафарли.​

По его мнению, слова Алиева о «исторических азербайджанских землях» в Армении нацелены на дальнейшие переговоры, а не на новую войну.

«В сегодняшнем выступлении Ильхам Алиев напомнил о землях, где жили азербайджанцы. Это как напоминание на будущее. Если будут настаивать, чтобы был какой-то особых статус в бывшей Нагорно-Карабахской республике, то можно напомнить о таком факте, о котором официальные данные даже советской статистики говорят, что 235 тысяч азербайджанцев за две недели были изгнаны из Армении. То есть если будут продолжаться разговоры о статусе, тогда те беженцы должны вернуться назад. Я думаю, что это создает определенный тон и почву для возможных будущих разговоров. Армения - суверенное государство, которое признала ООН, у нее есть договор с Россией и не только. У этих государств есть обязанности по защите территории Армении. Алиев не раз заявлял о том, что эта война происходит на нашей территории. В Баку живут около 25 тысяч армян, а вот в Ереване ни одного азербайджанца не осталось. Алиев реально оценивает ситуацию, я не думаю, что у него есть какие-то планы по захвату Еревана», - пояснил политолог.

Он также объяснил участие турок в параде.

«В Баку понимают, что Москва неоднозначно смотрит на усиление взаимоотношений между Азербайджаном и Турцией. Но надо еще учитывать еще общественное мнение. Турция поставляла новейшее вооружение во время этой 44-дневной войны. И приглашение Эрдогана на парад стало логическим завершением такого сотрудничества. Политики в этом видят почему-то одну только угрозу. Это не так. Когда Россия хочет создать с Белоруссией какие-то тесные межгосударственные отношения, то это же не является дружбой против какой-то другой страны? Это отношения двух братских народов. Приблизительно ​ такие взаимоотношения существуют между Азербайджаном и Турцией. Но Кремль не совсем хорошо воспринимает такие взаимоотношения. Я думаю, что даже вчерашнее решение определенных российских органов о том, чтобы запретить поставки ​ помидоров и яблок из Азербайджана в Россию был таким легким предупреждением насчет того, что в Баку сегодня Алиев принимает на параде Эрдогана», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН заявил, что, говоря о принадлежности территории Армении Азербайджану, Алиев готовит экспансию и захват целого государства.

