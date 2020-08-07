Новая российская концепция ядерного сдерживания призвана остудить горячие головы в США

Россия применит ядерное оружие в случае фиксации старта баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников, говорится в статье начальника управления Генерального оперативного управления Генштаба Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований военной академии Генштаба Александра Хряпина в газете «Красная звезда».

«Последние 25 лет американцы рассматривали новую концепцию применения своего высокоточного оружия, в том числе в неядерном варианте. Они собираются использовать свои баллистические и крылатые ракеты большой дальности для нанесения неядерных ударов по территории вероятных противников. Здесь мы им рубим крылья на корню – мы не будем разбираться, с чем у вас взлетела ракета – с ядерной боеголовкой или с тонной тротила. Как только мы видим запуск ракеты, мы тут же наносим встречный удар», - сказал Шурыгин.

Шурыгин подчеркнул, что в данном случае речь не идет об ответном ударе, так как он будет наноситься не после падения ракет, а уже при их старте, то есть когда еще есть, чем ответить. «Мы вернулись к советскому варианту «встречного удара» - мы видим, что ракета запущена и отвечаем всем своим арсеналом, не дожидаясь, когда они к нам прилетят», - сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал, что концепция превентивного ядерного удара в России есть, просто не все документы об этом публичны. «Если американские морпехи попытаются высадиться на побережье Российской Федерации, то понятно, что ракеты полетят не на это побережье, а на территорию США», - сказал депутат.

Он добавил, что на вооружении РФ давно есть неядерные заряды, сопоставимые по мощности с ядерными. «Сегодня ядерное оружие будет использовать только сумасшедший, так как планета у нас одна, деваться с нее некуда, а мощность ядерных зарядов в сотни раз превосходят те, что были сброшены на Хиросиму и Нагаски», - сказал он.

Шерин добавил, что по дальности, скорости и точности аналогов российских систем «Тополь-М» не существует. Россия может этими ракетами из своих крайних точек достать любое место в мире. У американцев таких возможностей нет. Но в целом столкновение с использованием ядерного оружия нельзя назвать войной, ибо после него не будет победителей и проигравших, заключил эксперт.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил, что США пытаются получить преимущества в различных видах вооружения, выходя из международных договоров в одностороннем порядке.

