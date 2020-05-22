В Совфеде назвали причины выхода США из Договора по открытому небу

«Судя по всем предшествующим действиям, связанных с выходом США из различных договоров, американцы избрали сегодня другую тактику – выхода из всех, заключённых за последние десятилетия, договоров, обеспечивающих современную систему безопасности. Ставка, видимо, сделана на то, чтобы получить односторонние преимущества за счёт создания новых образцов оружия и отказа от договорённостей. Как это было с договором о ракетах средней и меньшей дальности», - сказал сенатор.

Он также уверен, что такая стратегия выбрана США как долгосрочная, но считает её недальновидной и неконструктивной.

«Мне кажется, США избрали эту стратегию как долгосрочную. Стратегию одностороннего военного превосходства над всеми и возврат лидерства в подавляющем большинстве вооружений. А потому действующая система договоров им мешает, также как и НАТО. Только мне кажется, что это не принесёт им никаких дивидендов. Как показывает опыт послевоенного соперничества в различных видах вооружения, никто не может получить долгосрочных односторонних преимуществ. Рано или поздно баланс сил восстанавливается, но с большими потерями для безопасности в мире. Поэтому такая ставка США неконструктивная, недальновидная и неработающая в итоге», - добавил Олег Морозов.

Ранее в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал новые озвученные американской стороной условия продления договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3).

«Ни в коем случае, ни на какие сделки с США идти нельзя. Это будет необдуманно, безграмотно, опрометчиво. И самое главное. Мы вообще не можем ни о каких переговорах с ними вести речь, пока США не сняли с России санкции», - заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне.

