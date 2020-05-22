В Совфеде назвали причины выхода США из Договора по открытому небу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН заявил, что США пытаются получить преимущества в различных видах вооружения, выходя из международных договоров в одностороннем порядке.
США выходят из Договора по открытому небу. Об этом в четверг 21 мая сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал причиной такого решения не соблюдение условий договора Российской Федерацией. Но не смотря на это, Трамп допустил возможность заключения нового договора, сообщает «Газета.ру». Договор по открытому небу регламентирует полёты над странами-союзницами и открытый сбор информации о вооружённых силах друг друга.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН заявил, что подобными действиями США пытается получить преимущества в одностороннем порядке.
«Судя по всем предшествующим действиям, связанных с выходом США из различных договоров, американцы избрали сегодня другую тактику – выхода из всех, заключённых за последние десятилетия, договоров, обеспечивающих современную систему безопасности. Ставка, видимо, сделана на то, чтобы получить односторонние преимущества за счёт создания новых образцов оружия и отказа от договорённостей. Как это было с договором о ракетах средней и меньшей дальности», - сказал сенатор.
Он также уверен, что такая стратегия выбрана США как долгосрочная, но считает её недальновидной и неконструктивной.
«Мне кажется, США избрали эту стратегию как долгосрочную. Стратегию одностороннего военного превосходства над всеми и возврат лидерства в подавляющем большинстве вооружений. А потому действующая система договоров им мешает, также как и НАТО. Только мне кажется, что это не принесёт им никаких дивидендов. Как показывает опыт послевоенного соперничества в различных видах вооружения, никто не может получить долгосрочных односторонних преимуществ. Рано или поздно баланс сил восстанавливается, но с большими потерями для безопасности в мире. Поэтому такая ставка США неконструктивная, недальновидная и неработающая в итоге», - добавил Олег Морозов.
Ранее в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал новые озвученные американской стороной условия продления договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3).
«Ни в коем случае, ни на какие сделки с США идти нельзя. Это будет необдуманно, безграмотно, опрометчиво. И самое главное. Мы вообще не можем ни о каких переговорах с ними вести речь, пока США не сняли с России санкции», - заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне.
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