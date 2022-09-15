Новак: цена на газ в Европе будет формироваться рыночным способом

Цена на российский газ в Европе будет формироваться рыночным способом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Так он прокомментировал, идею потолка цен на российские энергоресурсы, сообщают РИА «Новости».

По словам Новака, это касается лишь спотовых поставок топлива.

Глава Еврокомиссии заявила о реформе энергорынка ЕС

«В основном наши контракты по поставкам газа в Европу, они долгосрочные с формулой контракта, поэтому те решения, которые будут приниматься по изъятию сверхприбыли у компаний, которые сегодня зарабатывают на европейском рынке не будут иметь никакого отношения к формированию цен», — отметил вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что поставки российского газа в Евросоюз в 2022 году сократятся на 50 млрд кубометров, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПоставкиЕвросоюзРоссийский ГазАлександр Новак
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры