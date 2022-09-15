Новак: цена на газ в Европе будет формироваться рыночным способом
Цена на российский газ в Европе будет формироваться рыночным способом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Так он прокомментировал, идею потолка цен на российские энергоресурсы, сообщают РИА «Новости».
По словам Новака, это касается лишь спотовых поставок топлива.
«В основном наши контракты по поставкам газа в Европу, они долгосрочные с формулой контракта, поэтому те решения, которые будут приниматься по изъятию сверхприбыли у компаний, которые сегодня зарабатывают на европейском рынке не будут иметь никакого отношения к формированию цен», — отметил вице-премьер.
Ранее Новак заявил, что поставки российского газа в Евросоюз в 2022 году сократятся на 50 млрд кубометров, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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