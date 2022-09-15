Новак: цена на газ в Европе будет формироваться рыночным способом

Цена на российский газ в Европе будет формироваться рыночным способом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Так он прокомментировал, идею потолка цен на российские энергоресурсы, сообщают РИА «Новости».

По словам Новака, это касается лишь спотовых поставок топлива.