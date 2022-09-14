Глава Еврокомиссии заявила о реформе энергорынка ЕС

Европейский союз ждёт реформа энергетического рынка с целью разделения системы образования цен на электричество из традиционных и альтернативных источников. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодной речью в Европейском парламенте.

По её словам, соответствующие предложения будут представлены в начале будущего года. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия выделит 3 миллиарда евро на создание рынка водородного топлива в ЕС, что позволит «изменить правила игры в Европе». Предполагается перевод так называемой водородной экономики из нишевого рынка в массовый.

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По оценке фон дер Ляйен, причиной энергетического кризиса в Евросоюзе стало не столько удорожание углеводородов, сколько само продолжение их использования. Глава ЕК также заявила о намерении разработать пакет мер для снижения цен на газ. Они, по данным Урсулы фон дер Ляйен, выросли в странах ЕС в 10 раз по сравнению с уровнем до пандемии.

Накануне стало известно, что Евросоюз может ограничить объемы поставок газа из России в конце осени по аналогии с запретом на поставки российской нефти, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». На прошлой неделе ЕС не смог согласовать ограничение цен на российский трубопроводный газ, но не исключает введения общего потолка на все поставки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеформаЕвросоюзЭнергетика
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