Глава Еврокомиссии заявила о реформе энергорынка ЕС
Европейский союз ждёт реформа энергетического рынка с целью разделения системы образования цен на электричество из традиционных и альтернативных источников. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодной речью в Европейском парламенте.
По её словам, соответствующие предложения будут представлены в начале будущего года. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия выделит 3 миллиарда евро на создание рынка водородного топлива в ЕС, что позволит «изменить правила игры в Европе». Предполагается перевод так называемой водородной экономики из нишевого рынка в массовый.
По оценке фон дер Ляйен, причиной энергетического кризиса в Евросоюзе стало не столько удорожание углеводородов, сколько само продолжение их использования. Глава ЕК также заявила о намерении разработать пакет мер для снижения цен на газ. Они, по данным Урсулы фон дер Ляйен, выросли в странах ЕС в 10 раз по сравнению с уровнем до пандемии.
Накануне стало известно, что Евросоюз может ограничить объемы поставок газа из России в конце осени по аналогии с запретом на поставки российской нефти, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». На прошлой неделе ЕС не смог согласовать ограничение цен на российский трубопроводный газ, но не исключает введения общего потолка на все поставки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- Песков: миссия ОДКБ представит доклад о событиях на армяно-азербайджанской границе
- ВСУ предприняли новую попытку штурма Красного Лимана
- В Крыму участников свадьбы арестовали за украинскую песню
- Песков: РФ компенсирует падение спроса на газ в ЕС за счет других стран
- Путин назвал смерть Сунгоркина потерей для отечественной журналистики
- Песков: Киевский проект «гарантий безопасности» подтверждает необходимость СВО
- ВСУ потеряли до 150 бойцов на николаевско-криворожском направлении
- Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
- В ДНР заявили о взятии Николаевки и Николаевки Второй союзными силами
- СМИ: в Армении обстреляли пункт дислокации российских пограничников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru