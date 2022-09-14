Глава Еврокомиссии заявила о реформе энергорынка ЕС

Европейский союз ждёт реформа энергетического рынка с целью разделения системы образования цен на электричество из традиционных и альтернативных источников. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодной речью в Европейском парламенте.

По её словам, соответствующие предложения будут представлены в начале будущего года. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия выделит 3 миллиарда евро на создание рынка водородного топлива в ЕС, что позволит «изменить правила игры в Европе». Предполагается перевод так называемой водородной экономики из нишевого рынка в массовый.