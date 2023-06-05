Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке

По его словам, в настоящее время установлен баланс спроса и предложения, в том числе благодаря решениям, которые принимает ОПЕК+.

Сейчас наблюдается рост спроса, в связи с ростом авиаперевозок.

Ранее Новак сообщил, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение будет действовать до декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

