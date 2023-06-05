Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
5 июня 202300:02
Ситуация на рынке нефти «более-менее сбалансированная», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера России Александра Новака.
По его словам, в настоящее время установлен баланс спроса и предложения, в том числе благодаря решениям, которые принимает ОПЕК+.
Сейчас наблюдается рост спроса, в связи с ростом авиаперевозок.
Ранее Новак сообщил, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение будет действовать до декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке
- Воздушная тревога объявлена в трех украинских областях
- Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу нефти
- Глава Bank of America предрек рецессию в США
- Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз лекарств и воды
- Власти объяснили громкий хлопок над Краснодаром
- Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Roland Garros
- Министру экономики Сербии посоветовали «закрыть рот»
- Экс-разведчик США Риттер восхитился уровнем комфорта в городах России
- В Крыму взломали трансляцию кабельных операторов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru