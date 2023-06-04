Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу нефти
4 июня 202321:36
Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки, заявили в государственном агентстве печати королевства.
Решение вступит в силу 1 июля. Саудовская Аравия сократит добычу на один месяц. Срок может быть продлен.
Общее сокращение добычи нефти в королевстве составит 1,5 миллиона баррелей в сутки.
Вице-премьер России Александр Новак 4 июня сообщил, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение будет действовать до декабря 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу нефти
- Глава Bank of America предрек рецессию в США
- Для жителей Шебекинского округа организовали подвоз лекарств и воды
- Власти объяснили громкий хлопок над Краснодаром
- Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Roland Garros
- Министру экономики Сербии посоветовали «закрыть рот»
- Экс-разведчик США Риттер восхитился уровнем комфорта в городах России
- В Крыму взломали трансляцию кабельных операторов
- Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти
- В администрации Байдена спрогнозировали успех контрнаступления ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru