Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу нефти

Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки, заявили в государственном агентстве печати королевства.

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Решение вступит в силу 1 июля. Саудовская Аравия сократит добычу на один месяц. Срок может быть продлен.

Общее сокращение добычи нефти в королевстве составит 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Вице-премьер России Александр Новак 4 июня сообщил, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, решение будет действовать до декабря 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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