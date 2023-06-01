СМИ: ОПЕК запретила журналистам Reuters и Bloomberg присутствовать на встрече 4 июня

ОПЕК запретила журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal присутствовать на встрече в штаб-квартире в Вене 4 июня, сообщает Financial Times.

«Путин разрешил»: Нефтяные санкции Запада рушатся из-за договоренности Москвы и ОПЕК+

Инициатива принадлежит министру энергетики Саудовской Аравии принцу Абдулазизу бен Сальману. Что стало причиной такого решения – неизвестно. На мероприятия в Вене страны-члены объединения планируют согласовать политику ОПЕК по добыче нефти на вторую половину года.

По данным издания, новости с заседаний до момента их окончаний могут повлиять на стоимость нефти.

Ранее у Саудовской Аравии возникли претензии к России из-за объемов добычи нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЖурналистыОПЕК

Горячие новости

Все новости

партнеры