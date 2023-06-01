СМИ: ОПЕК запретила журналистам Reuters и Bloomberg присутствовать на встрече 4 июня
ОПЕК запретила журналистам Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal присутствовать на встрече в штаб-квартире в Вене 4 июня, сообщает Financial Times.
Инициатива принадлежит министру энергетики Саудовской Аравии принцу Абдулазизу бен Сальману. Что стало причиной такого решения – неизвестно. На мероприятия в Вене страны-члены объединения планируют согласовать политику ОПЕК по добыче нефти на вторую половину года.
По данным издания, новости с заседаний до момента их окончаний могут повлиять на стоимость нефти.
Ранее у Саудовской Аравии возникли претензии к России из-за объемов добычи нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru