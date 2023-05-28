СМИ: У Саудовской Аравии возникли претензии к России из-за объемов добычи нефти
Саудовская Аравия недовольна тем, что Россия якобы не соблюдает уровень сокращения добычи нефти, договоренности о котором были достигнуты с российскими властями. Фактический лидер ОПЕК призвал Москву соблюдать согласованные предложения, пишет The Wall Street Journal.
По данным Международного энергетического агентства, в апреле Россия не сократила нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки.
Журналисты считают, что обострение ситуации «между двумя крупнейшими производителями нефти в мире» обостряются перед встречей стран министров ОПЕК+, которая запланирована на 4 июня в Вене. Участники альянса обсудят производственную политику на второе полугодие 2023 года.
Сократить нефтедобычу участники ОПЕК+ решили в начале апреля. Планировалось, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По статистике Организации стран-экспортеров нефти, по итогам марта Россия уменьшила нефтедобычуна 300 тыс. баррелей в сутки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru