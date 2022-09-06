Новак объяснил, почему ОПЕК+ сократил добычу нефти

По его словам, такое решение было принято после отчета технического комитета ОПЕК+ и последующей оценки ситуации на рынке нефти. Вице-премьер отметил, что обстановка на нефтяных рынках позволяет корректировать квоты.

Этот лишний раз доказывает гибкость инструментов, используемых ведущими специалистами и сотрудниками топливно-энергетической организации, отметил Новак.

Как сообщалось ранее, Россия побеждает в противостоянии с Западом на мировом нефтяном рынке, несмотря на санкции западных стран. РФ смогла вернуться к добыче нефти практически на уровне начала года.

