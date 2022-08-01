ОПЕК отказалась от конкуренции с Россией

Он назвал РФ крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке. Аль-Гайс заявил, что недавний рост цен на нефть связан не только с ситуацией в отношениях между Москвой и Киевом – цены начали расти ещё до ухудшения российско-украинских отношений в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами.

Если Запад все же установит потолок цен на российскую нефть, а Россия в ответ ограничит ее поставки на мировой рынок, то от этого выиграет ОПЕК+ и другие производители, являющиеся экспортерами нефти, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

