ОПЕК отказалась от конкуренции с Россией

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не ставит своей задачей конкурировать с Россией, сообщает Alrai со ссылкой на нового генерального секретаря ОПЕК Хайтама аль-Гайса.

СМИ: министры стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Он назвал РФ крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке. Аль-Гайс заявил, что недавний рост цен на нефть связан не только с ситуацией в отношениях между Москвой и Киевом – цены начали расти ещё до ухудшения российско-украинских отношений в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами.

Если Запад все же установит потолок цен на российскую нефть, а Россия в ответ ограничит ее поставки на мировой рынок, то от этого выиграет ОПЕК+ и другие производители, являющиеся экспортерами нефти, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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