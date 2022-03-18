Новак обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в страну

Стороны, в частности, обсудили существующие проекты и развитие отношений стран в сфере энергетики. Обсуждалось также совместное освоение месторождений Хвалынское и Имашевское.

Ранее в марте вице-премьер заявлял, что Россия не причастна к резкому росту мировых цен на нефть и газ. По его словам, рост стоимости является следствием заявлений политиков Европы.