Новак обсудил с вице-премьером Казахстана поставки газа в страну
Министр энергетики РФ Александр Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром поставки российского газа и нефти в страну. Об этом сообщает РИА Новости.
Стороны, в частности, обсудили существующие проекты и развитие отношений стран в сфере энергетики. Обсуждалось также совместное освоение месторождений Хвалынское и Имашевское.
Ранее в марте вице-премьер заявлял, что Россия не причастна к резкому росту мировых цен на нефть и газ. По его словам, рост стоимости является следствием заявлений политиков Европы.
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