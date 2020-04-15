Норвежский политик на фоне пандемии COVID-19 обратился к жителям Крыма

Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия — Норвегия» Хендрик Вебер на фоне пандемии коронавируса обратился к жителям Крыма. Как пишет РИА Новости, соответствующее видеообращение со словами поддержки он направил в парламент республики.

Депутат подчеркнул, что «никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно только сплотившись», отмечает RT.

Хендрик Вебер добавил, что крымчане справится с коронавирусом, однако для этого надо «переждать и выполнять все решения властей». Он напомнил, что режим изоляции введен во многих странах мира, в том числе, и в Норвегии. В связи с этим конференцию «Друзья Крыма». Пришлось перенести, подчёркивают Известия.