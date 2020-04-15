Норвежский политик на фоне пандемии COVID-19 обратился к жителям Крыма
Депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия — Норвегия» Хендрик Вебер на фоне пандемии коронавируса обратился к жителям Крыма. Как пишет РИА Новости, соответствующее видеообращение со словами поддержки он направил в парламент республики.
Депутат подчеркнул, что «никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно только сплотившись», отмечает RT.
Хендрик Вебер добавил, что крымчане справится с коронавирусом, однако для этого надо «переждать и выполнять все решения властей». Он напомнил, что режим изоляции введен во многих странах мира, в том числе, и в Норвегии. В связи с этим конференцию «Друзья Крыма». Пришлось перенести, подчёркивают Известия.
Ранее стало известно, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции православные храмы в Крыму временно закроются для посещений граждан. Об этом сообщает «КИА».
Церкви будут закрыты в период с 15 по 19 апреля включительно. Между тем, доступ граждан к религиозным обрядам и церемониям будет организован посредством онлайн-трансляции. По данным агентства, освящение пасхальных куличей 18 и 19 апреля будет вестись на территории храмов поэтапно группами не более 50 человек при соблюдении всех правил безопасности, в том числе дистанции 1,5 метра и защитной маски на лице.
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