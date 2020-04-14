В Крыму обсудят меры по поддержке предпринимателей
В Крыму обсудят меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях принятых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «КИА».
По данным агентства, обсуждение будет доступно зрителям канала «Крым 24» 13 апреля в 20.00. Будет организован спецвыпуск передачи "Говорите правду".
Отмечается, что в обсуждении, в частности, примут участие министр финансов республики Ирина Кивико.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ручном режиме занимается проработкой мер поддержки россиянам и бизнесу.
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