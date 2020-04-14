В Крыму обсудят меры по поддержке предпринимателей

В Крыму обсудят меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях принятых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «КИА».

По данным агентства, обсуждение будет доступно зрителям канала «Крым 24» 13 апреля в 20.00. Будет организован спецвыпуск передачи "Говорите правду".

Отмечается, что в обсуждении, в частности, примут участие министр финансов республики Ирина Кивико.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ручном режиме занимается проработкой мер поддержки россиянам и бизнесу.







