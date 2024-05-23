Норвегия запретит российским туристам въезд в страну с 29 мая

Норвегия запретит въезд россиянам, которые намеревались посетить страну в туристических и иных целях не первостепенной важности. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте правительства Норвегии.

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Отмечается, что нововведения будут действовать 29 мая, причем они коснутся и тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения. Исключение составят те, кто приезжает на работу или учебу, а также в гости к близким родственникам.

В заявлении отмечается, что норвежские власти пристально следят за ситуацией на границе и пересечениями границы в пограничном пункте Стурскуг и готовы к принятию необходимых мер.

Ранее сообщалось, что деловая активность на востоке Финляндии страдает из-за отсутствия туристов из России.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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