Норвегия запретит российским туристам въезд в страну с 29 мая

Отмечается, что нововведения будут действовать 29 мая, причем они коснутся и тех, кто получил визу от других стран Шенгенского соглашения. Исключение составят те, кто приезжает на работу или учебу, а также в гости к близким родственникам.

В заявлении отмечается, что норвежские власти пристально следят за ситуацией на границе и пересечениями границы в пограничном пункте Стурскуг и готовы к принятию необходимых мер.

Ранее сообщалось, что деловая активность на востоке Финляндии страдает из-за отсутствия туристов из России.

