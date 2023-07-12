Финляндия запретила россиянам въезд в ЕС через свою территорию
Граждане РФ с краткосрочной шенгенской туристической визой не смогут через Финляндию въехать в страны Европейского союза, но смогут через её территорию выехать в Россию, заявили в финском внешнеполитическом ведомстве, сообщает РИА Новости.
При этом россиянам разрешили проследовать через Финляндию в другие государства, не входящие в Евросоюз.
«При незамедлительном перемещении в аэропорт», - уточнили в МИД Финляндии.
Ограничения не затронут тех граждан России, кто постоянно проживает на территории одной из стран ЕС.
Ранее стало известно, что Финляндия ужесточит въезд для российских абитуриентов и владельцев недвижимости с 10 июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru