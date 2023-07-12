Финляндия запретила россиянам въезд в ЕС через свою территорию

При этом россиянам разрешили проследовать через Финляндию в другие государства, не входящие в Евросоюз.

«При незамедлительном перемещении в аэропорт», - уточнили в МИД Финляндии.

Ограничения не затронут тех граждан России, кто постоянно проживает на территории одной из стран ЕС.

Ранее стало известно, что Финляндия ужесточит въезд для российских абитуриентов и владельцев недвижимости с 10 июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



