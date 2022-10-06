Норвегия ввела ограничения для захода российских рыболовных судов в свои порты

Норвежские власти решили ввести ограничения на проход российских рыболовных судов в свои порты, сообщает ТАСС.

По решению норвежского правительства, все рыболовные суда под флагом России теперь будут подлежать обязательной проверке, кроме того, им разрешили заходить только в три порта королевства.

В Норвегии допустили закрытие границы для российских туристов

«Российские рыболовные суда должны иметь доступ только в порты Тромсё, Киркенеса и Ботсфьорда», — говорится в заявлении, правительства Норвегии.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разорвать сотрудничество с Норвегией в море, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПроверкаКораблиРоссияНорвегия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры