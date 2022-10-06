Норвегия ввела ограничения для захода российских рыболовных судов в свои порты
Норвежские власти решили ввести ограничения на проход российских рыболовных судов в свои порты, сообщает ТАСС.
По решению норвежского правительства, все рыболовные суда под флагом России теперь будут подлежать обязательной проверке, кроме того, им разрешили заходить только в три порта королевства.
«Российские рыболовные суда должны иметь доступ только в порты Тромсё, Киркенеса и Ботсфьорда», — говорится в заявлении, правительства Норвегии.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разорвать сотрудничество с Норвегией в море, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru