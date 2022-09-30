В Норвегии допустили закрытие границы для российских туристов

Власти Норвегии могут при необходимости закрыть границу для туристов из России. Об этом сообщила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмилие Энгер Мель.

Финляндия закрыла границу для туристов из РФ

«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация складывается по-другому», — цитирует РИА Новости главу Минюста скандинавской страны.

Ранее стало известно, что Финляндия закрыла границу для российских туристов, запрет вступил в силу 30 сентября. До этого въезд россиянам запретили страны Прибалтики и Польша. Кроме того, Молдавия ужесточила контроль на границе с РФ.

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