В Норвегии допустили закрытие границы для российских туристов

«При необходимости мы быстро закроем границу, и изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация складывается по-другому», — цитирует РИА Новости главу Минюста скандинавской страны.

Ранее стало известно, что Финляндия закрыла границу для российских туристов, запрет вступил в силу 30 сентября. До этого въезд россиянам запретили страны Прибалтики и Польша. Кроме того, Молдавия ужесточила контроль на границе с РФ.

