Норвегия увеличит поддержку Украины

Осло намерен перечислять больше средств на поддержку Киева, заявил глава правительства Норвегии Йонас Гар Стёре, выступая перед депутатами норвежского парламента, сообщает РИА Новости

Премьер-министр рассказал, что королевство уже давно и во многом поддерживает Украину.

По его словам, в прошлом году Осло направил Киеву гражданскую и военную помощь на сумму более 10 миллиардов норвежских крон, в 2023 году эта поддержка будет увеличена.

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«Мы внесем еще больший вклад в ремонт и реконструкцию поврежденной инфраструктуры», - подчеркнул Стёре.

Он также отметил, что королевству по силам взять на себя ведущую роль в восстановлении Украины после военного конфликта. Глава правительства пояснил, что программа поддержки Киева будет включать временное увеличение использования средств от нефтяных доходов.

Ранее НСН сообщила, что Норвегия подготовит для Украины пакет многолетней помощи.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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