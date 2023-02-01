Норвегия подготовит для Украины пакет многолетней помощи
Осло направит Киеву пакет многолетней помощи. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас-Гар Стёре, сообщает агентство France Presse.
«Он будет направлен на помощь как самой Украине, так и другим странам, пострадавшим от последствий украинского кризиса», - подчеркнул Стёре.
По словам главы норвежского правительства, данная инициатива поможет сохранить гражданскую инфраструктуру Украины и одновременно окажет Киеву военную поддержку.
Более конкретное содержание пакета и его стоимость будут обнародованы в начале февраля.
Ранее, по данным СМИ, Норвегия передаст танки Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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