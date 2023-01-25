СМИ: Норвегия передаст танки Украине

Норвегия передаст танки Украине, однако точное их количество не разглашается. Об этом заявил глава Минобороны страны Бьерн Арильд Грам, сообщила норвежская радиовещательная корпорация NRK.

Глава норвежского оборонного ведомства отметил востребованность танков на Украине и подчеркнул, что помощь Киеву Осло окажет на безвозмездной основе.

Также министр обороны Норвегии обещал организовать обучение украинских военнослужащих и помочь Киеву деньгами.

Ранее сообщалось, что США отправит Украине 31 танк Abrams. Отмечается, что Киев получит модель М1 стоимостью $400 млн. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ТанкиУкраинаПоставкиНорвегия
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