Норвегия присоединится к санкциям ЕС против Белоруссии
Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюйтфельдт заявила, что Осло присоединится к санкциям Евросоюза против Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Хюйтфельдт отметила, что в санкциях есть смысл, когда им обеспечивается широкая международная поддержка. Также глава норвежского МИД подчеркнула, что Осло хочет остановить движение мигрантов.
Ранее в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о новом пакете целевых санкций в отношении Белоруссии.
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