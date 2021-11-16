Норвегия присоединится к санкциям ЕС против Белоруссии

Хюйтфельдт отметила, что в санкциях есть смысл, когда им обеспечивается широкая международная поддержка. Также глава норвежского МИД подчеркнула, что Осло хочет остановить движение мигрантов.

Ранее в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о новом пакете целевых санкций в отношении Белоруссии.